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В Минске начался женский марш, участниц уже задерживают

Минск, Суббота 12 сентября 2020 15:17
В Минске начался женский марш, участниц уже задерживают
Фото: автозаки выдвинулись к женскому маршу в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В столице Беларуси Минске начался традиционный женский марш. Сообщается, что его участниц уже задерживают силовики.

Об этом пишет местное издание TUT.BY.

Сообщается, что у Ратуши в Минске собрались несколько десятков участниц марша. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и милиционеры.

Около 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.

В дальнейшем на площади Свободы начались задержания. Нескольких женщин увели в микроавтобус, другие участницы заблокировали его и не давали проехать.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о продолжении борьбы против режима президента Александра Лукашенко и поддержала участников протестов, которые запланированы на 12-13 сентября.

Накануне на акциях протеста в Беларуси задержали более 30 участников. По оценками Министерства внутренних дел страны, акции противников режима Лукашенко якобы собирают меньше участников, чем митинг сторонников действующей власти.

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