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Женский марш и задержания: что происходит в Беларуси

Минск, Суббота 12 сентября 2020 15:24
Женский марш и задержания: что происходит в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси 35-й день подряд проходят массовые акции протеста с требованием проведения новых выборов президента. О том, что сегодня происходит в Минске и других городах страны, читайте в материале РБК-Украина.

В Минске начались задержания

На площади Свободы в Минске силовики начали задерживать женщин, которые пришли сюда, чтобы принять участие в женском марше. Задержания осуществляли неизвестные лица в военной форме и балаклавах. Пока неизвестно, скольких участниц акции протеста задержали.

К центру Минска отправились автозаки

Очевидцы публикуют фотографии, на которых видно, как колонна автозаков едет в сторону площади Свободы, где должен начаться сегодня женский марш солидарности.

Фото: TUT.BY

Женский марш и цепи солидарности

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется проведение женских маршей и цепей солидарности в поддержку участников акций протеста.

Митингующие, как и ранее, требуют новых прозрачных выборов и наказание всех причастных к силовым разгонам прошлых акций протеста, а также пыткам и убийствам протестующих.

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