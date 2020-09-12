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У Мінську затримали понад 30 осіб, серед них журналісти

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 17:31
У Мінську затримали понад 30 осіб, серед них журналісти
Фото: затримання протестувальників у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську силовики вже затримали понад 30 осіб під час акцій протесту. Серед затриманих є журналісти іноземного телеканалу.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Силовики затримували протестувальників, які забралися сьогодні на площі Свободи у Мінську.

Наразі відомо про щонайменше 32 затриманих, серед яких журналісти телеканалу "Белсат" Катерина Анреєва та Максим Калітовський. Також силовики затримали Надію Крапівіну з Вільного театру.

Зазначимо, сьогодні у Білорусі знову проходять акції протесту через фальсифікацію виборів президента. Мітингувальники вимагають проведення нових виборів та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів проти учасників попередніх акцій. Крім того, протестувальники вимагають звільнити всіх політв'язнів.

У Мінську сьогодні проходиться жіночий марш солідарності. Перед початком акції силовики почали затримувати учасників.

Крім того, лідерка опозиції Світлана Тїхановська закликала білоруських силовиків зупинити насильство під час протестів та пригрозила їм відповідальністю за злочини проти народу.

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