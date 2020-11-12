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В Минске ввели обязательный масочный режим

Минск, Четверг 12 ноября 2020 11:22
В Минске ввели обязательный масочный режим
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Минске (Белорусь) местные власти ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Ранее он был введен в ряде регионов страны.

Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, масочный режим касается посетителей всех без исключения объектов столицы. Жители города также обязаны надевать маску в общественном транспорте, метро, маршрутных такси и такси.

Кроме того, такое решение властей обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять "необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер".

Напомним, в Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова.

Также ранее сообщалось, что в Бресте местные власти усиливают карантин. Новые ограничения будут действовать до 10 декабря.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность введение карантина для людей, которые приезжают из западных стран.

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