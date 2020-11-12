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У Мінську ввели обов'язковий масковий режим

Мінськ, Четвер 12 листопада 2020 11:22
У Мінську ввели обов'язковий масковий режим
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Мінську (Білорусь) місцева влада ввела обов'язковий масковий режим через збільшення кількості нових випадків коронавірусу. Раніше він був введений в ряді регіонів країни.

Про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомляється, масковий режим стосується відвідувачів всіх без винятку об'єктів столиці. Жителі міста також зобов'язані надягати маску в громадському транспорті, метро, маршрутних таксі та таксі.

Крім того, таке рішення влади зобов'язує керівників організацій усіх форм власності прийняти "необхідні заходи щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів".

Нагадаємо, у Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу COVID-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова.

Також раніше повідомлялося, що у Бресті місцева влада посилила карантин. Нові обмеження діятимуть до 10 грудня.

Разом з тим президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість введення карантину для людей, які приїздять із західних країн.

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