В Минске вспыхнули протесты из-за визита Лукашенко в Россию

В субботу, 7 декабря, сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUT.BY.

Так, протестующие выражают недовольство планами Лукашенко относительно углубленной интеграции с Россией. Предварительно, участие в нескольких акциях протеста принимают более 700 человек. Организаторы одной из акций призвали белорусов выстроиться в "живую цепь" вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.

Отмечается, что правоохранители пока акции не разгоняют, но предупреждают, что они якобы незаконны.

Сегодня белорусские СМИ сообщили, что президент республики Александр Лукашенко вылетел в Россию, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча состоится на фоне двусторонних заявлений, относительно возможного создания совместного правительства и интеграции Беларуси с Россией. Ожидается, что встреча президентов состоится во второй половине дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси и России остались некоторые несогласованные вопросы по интеграции. Руководители правительств страны должны были встретиться, чтобы обсудить 31 дорожную карту интеграции, из которых только 20 были согласованы.

Также белорусские СМИ писали, что Лукашенко и Путин подпишут договор об интеграции в ближайшие выходные. Белорусское издание tut.by указывало, что скорее всего соглашение будет подписано на российских условиях, что является поглощением.