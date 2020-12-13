ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске во время протестов задержали более 300 человек

Автор: Роман Тверденко

В Минске во время традиционных акций протеста задержали более 300 человек. Их задержали за несанкционированные акции и сопротивление милиции.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Tass.ru.

Представитель милиции Минска Роман Лашкевич заявил, что все были задержаны согласно статьям Кодекса об административных правонарушениях

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан - по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", - отметил Лашкевич.

Сегодня днем сообщалось, что в Беларуси задержали более 100 человек в акциях протеста. Лишь четверо случаев было зафиксировано не в Минске.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Также правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь