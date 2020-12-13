В Минске во время протестов задержали более 300 человек

В Минске во время традиционных акций протеста задержали более 300 человек. Их задержали за несанкционированные акции и сопротивление милиции.

Об этом сообщает Tass.ru.

Представитель милиции Минска Роман Лашкевич заявил, что все были задержаны согласно статьям Кодекса об административных правонарушениях

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан - по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", - отметил Лашкевич.

Сегодня днем сообщалось, что в Беларуси задержали более 100 человек в акциях протеста. Лишь четверо случаев было зафиксировано не в Минске.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Также правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.