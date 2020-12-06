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В Минске во время протестов задержали более 300 человек

Минск, Воскресенье 06 декабря 2020 18:38
В Минске во время протестов задержали более 300 человек
Фото: марш в Минске (belsat.eu)
Автор: Роман Тверденко

Во время протестов в воскресенье, 6 декабря, в Минске задержали более 300 человек. Против них открыты административные дела.

Об этом сообщает милиция Минска.

Представитель ГУВД отметил, что в различных районах города собрались небольшие группы граждан, которые "обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть".

Всем задержанным, часть из которых уже привлекались за участие в митингах, грозит задержание до 30 суток.

"Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции", - отметили в правоохранительных органах.

В воскресенье днем в Беларуси происходили акции протеста и марши против действующих властей и президента Александра Лукашенко. Полиция и другие правоохранительные органы разгоняли протестующих, большинство из которых разбегались по дворам.

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