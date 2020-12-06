ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську під час протестів затримали понад 300 осіб

Мінськ, Неділя 06 грудня 2020 18:38
У Мінську під час протестів затримали понад 300 осіб
Фото: марш у Мінську (belsat.eu)
Автор: Роман Тверденко

Під час протестів у неділю, 6 грудня, в Мінську затримали понад 300 осіб. Проти них відкриті адміністративні справи.

Про це повідомляє міліція Мінська.

Представник ГУВС зазначив, що в різних районах міста зібралися невеликі групи громадян, які "позначали себе незареєстрованої символікою та плакатами, що містять різні заклики. В деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину".

Всім затриманим, частина з яких вже притягувалися за участь у мітингах, загрожує затримання до 30 діб.

"Таким чином, в окремих правопорушників є реальний шанс зустріти Новий рік не у колі сім'ї, а в міліції", - зазначили в правоохоронних органах.

У неділю вдень в Білорусі відбувалися акції протесту і марші проти чинної влади і президента Олександра Лукашенка. Поліція та інші правоохоронні органи розганяли демонстрантів, більшість з яких розбігалися по дворах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся