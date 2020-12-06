У Мінську під час протестів затримали понад 300 осіб

Фото: марш у Мінську (belsat.eu)

Під час протестів у неділю, 6 грудня, в Мінську затримали понад 300 осіб. Проти них відкриті адміністративні справи.

Про це повідомляє міліція Мінська.

Представник ГУВС зазначив, що в різних районах міста зібралися невеликі групи громадян, які "позначали себе незареєстрованої символікою та плакатами, що містять різні заклики. В деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину".

Всім затриманим, частина з яких вже притягувалися за участь у мітингах, загрожує затримання до 30 діб.

"Таким чином, в окремих правопорушників є реальний шанс зустріти Новий рік не у колі сім'ї, а в міліції", - зазначили в правоохоронних органах.

У неділю вдень в Білорусі відбувалися акції протесту і марші проти чинної влади і президента Олександра Лукашенка. Поліція та інші правоохоронні органи розганяли демонстрантів, більшість з яких розбігалися по дворах.