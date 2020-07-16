В Минске возле ЦИК задержали людей, которые пришли с жалобами

Задержаны не менее 15 человек
В Минске задержали людей, которые пришли к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси, чтобы подать жалобу. Она касается отказа в регистрации кандидатами в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Об этом сообщает портал TUT.BY.
По последним данным, задержаны не менее 15 человек, в том числе сотрудники СМИ. Журналисту “Радио Свобода” Антону Трохимовичу, по информации центра, разбили нос.
После этого люди направились в сторону главной почты, чтобы отправить жалобу почтой, однако она также прекратила работу.
Отметим, после отказа ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах республики начались массовые акции протеста.
Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ впервые направит своих наблюдателей на выборы президента Беларуси.
Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарико.