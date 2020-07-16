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В Минске возле ЦИК задержали людей, которые пришли с жалобами

Минск, Четверг 16 июля 2020 08:22
В Минске возле ЦИК задержали людей, которые пришли с жалобами
Фото: протесты в Беларуси (kommersant.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Задержаны не менее 15 человек

В Минске задержали людей, которые пришли к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси, чтобы подать жалобу. Она касается отказа в регистрации кандидатами в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

По последним данным, задержаны не менее 15 человек, в том числе сотрудники СМИ. Журналисту “Радио Свобода” Антону Трохимовичу, по информации центра, разбили нос.

После этого люди направились в сторону главной почты, чтобы отправить жалобу почтой, однако она также прекратила работу.

Отметим, после отказа ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах республики начались массовые акции протеста.

Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ впервые направит своих наблюдателей на выборы президента Беларуси.

Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарико.

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