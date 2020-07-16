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У Мінську біля ЦВК затримали людей, які прийшли зі скаргами

Мінськ, Четвер 16 липня 2020 08:22
У Мінську біля ЦВК затримали людей, які прийшли зі скаргами
Фото: протести в Білорусі (kommersant.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Затримані не менше 15 осіб

В Мінську затримали людей, які прийшли до будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) Білорусі, щоб подати скаргу. Вона стосується відмови в реєстрації кандидатами в президенти опозиціонерів Віктора Бабарико та Валерія Цепкало.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

За останніми даними, затримані не менше 15 осіб, в тому числі співробітники ЗМІ. Журналісту “Радіо Свобода” Антону Трохімовичу, за інформацією центру, розбили ніс.

Після цього люди попрямували в сторону головної пошти, щоб відправити скарги поштою, проте вона також припинила роботу.

Зазначимо, після відмови ЦВК в реєстрації Бабарико та Цепкало у Мінську та інших великих містах республіки почалися масові акції протесту.

Нагадаємо, Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ вперше не направить своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі проголосувала за недопуск в кандидати на виборах головного конкурента чинної влади Віктора Бабарико.

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