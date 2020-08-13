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У МВС Білорусі заявили про затримання виробників "коктейлю Молотова"

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 00:07
У МВС Білорусі заявили про затримання виробників "коктейлю Молотова"
Фото: протести в Білорусі (Tut.by)
Автор: Инна Собора

Затримано двох молодих людей

У МВС Білорусі заявили, що в Мінську співробітники ОМОНу затримали виробників "коктейлю Молотова". Двох людей затримали, коли вони наповнювали пляшки запальною сумішшю.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

Відзначається, що при огляді в пакетах молодих людей (18 і 19 років) виявлені 10-літрова каністра з бензином і пляшка рослинної олії.

"Затримані розповіли, що на одному з телеграм-каналів побачили рецепт "коктейлю Молотова" і вирішили його виготовити, щоб використовувати на масових заходах проти співробітників правоохоронних органів", - стверджують в МВС Білорусі.

Вирішується питання про визнання їх підозрюваними у кримінальній справі, порушеній за фактом масових заворушень.

Раніше уряд в Білорусі заборонив продаж піротехніки на тлі протестів.

РБК-Україна писало, що з 10 по 11 серпня в Білорусі правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

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