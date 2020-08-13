У МВС Білорусі заявили про затримання виробників "коктейлю Молотова"

Фото: протести в Білорусі (Tut.by)

Затримано двох молодих людей

У МВС Білорусі заявили, що в Мінську співробітники ОМОНу затримали виробників "коктейлю Молотова". Двох людей затримали, коли вони наповнювали пляшки запальною сумішшю.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

Відзначається, що при огляді в пакетах молодих людей (18 і 19 років) виявлені 10-літрова каністра з бензином і пляшка рослинної олії.

"Затримані розповіли, що на одному з телеграм-каналів побачили рецепт "коктейлю Молотова" і вирішили його виготовити, щоб використовувати на масових заходах проти співробітників правоохоронних органів", - стверджують в МВС Білорусі.

Вирішується питання про визнання їх підозрюваними у кримінальній справі, порушеній за фактом масових заворушень.

Раніше уряд в Білорусі заборонив продаж піротехніки на тлі протестів.

РБК-Україна писало, що з 10 по 11 серпня в Білорусі правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.