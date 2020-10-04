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В Минске митингующие сходили к СИЗО на Окрестино, обошлось без задержаний

Минск, Воскресенье 04 октября 2020 18:51
В Минске митингующие сходили к СИЗО на Окрестино, обошлось без задержаний
Фото: забор изолятора в Окрестино (belsat.eu)
Автор: Роман Тверденко

Протестующие в Минске сходили к СИЗО в Окрестино. Они написали на заборе изолятора "фашисты" и обклеили вывеску портретами умерших участников митингов.

Об этом сообщает Tut.by.

Изначально колонну просили не подходить к изолятору ближе чем на 500 метров, но участники акции проигнорировали просьбу и дошли к воротам Окрестино. Там они скандировали "Выпускай", раскрасили забор изолятора, написав "фашисты", а также наклеили на вывеску учреждения портреты погибших протестующих Никиты Кравцова, Константина Шишмакова и Дениса Кузнецова. Последний умер в больнице в субботу.

Один из участников акции позвонил в дверь пункта пропуска. Сотрудники изолятора посмотрели в окно и больше никак не реагировали на это.

Протестующие находились возле изолятора около часа, после чего начали расходиться. Обошлось без столкновений с правоохранительными органами.

Ранее сегодня в центре Минска протестующих разгоняли с помощью водометов.

Также в Витебске милиция применяла против людей газ.

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