В Минске митингующие сходили к СИЗО на Окрестино, обошлось без задержаний

Фото: забор изолятора в Окрестино (belsat.eu)

Протестующие в Минске сходили к СИЗО в Окрестино. Они написали на заборе изолятора "фашисты" и обклеили вывеску портретами умерших участников митингов.

Об этом сообщает Tut.by.

Изначально колонну просили не подходить к изолятору ближе чем на 500 метров, но участники акции проигнорировали просьбу и дошли к воротам Окрестино. Там они скандировали "Выпускай", раскрасили забор изолятора, написав "фашисты", а также наклеили на вывеску учреждения портреты погибших протестующих Никиты Кравцова, Константина Шишмакова и Дениса Кузнецова. Последний умер в больнице в субботу.

Один из участников акции позвонил в дверь пункта пропуска. Сотрудники изолятора посмотрели в окно и больше никак не реагировали на это.

Протестующие находились возле изолятора около часа, после чего начали расходиться. Обошлось без столкновений с правоохранительными органами.

Ранее сегодня в центре Минска протестующих разгоняли с помощью водометов.

Также в Витебске милиция применяла против людей газ.