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У Мінську мітингарі сходили до СІЗО на Окрестіно, обійшлося без затримань

Мінськ, Неділя 04 жовтня 2020 18:51
У Мінську мітингарі сходили до СІЗО на Окрестіно, обійшлося без затримань
Фото: паркан ізолятора в Окрестино (belsat.eu)
Автор: Роман Тверденко

Протестувальники в Мінську сходили до СІЗО в Окрестіно. Вони написали на паркані ізолятора "фашисти" і обклеїли вивіску портретами померлих учасників мітингів.

Про це повідомляє Tut.by.

Спочатку колону просили не підходити до ізолятора ближче ніж на 500 метрів, але учасники акції проігнорували прохання і дійшли до воріт Окрестіно. Там вони скандували "Випускай", розфарбували паркан ізолятора, написавши "фашисти", а також наклеїли на вивіску установи портрети загиблих протестувальників Микити Кравцова, Костянтина Шишмакова та Дениса Кузнєцова. Останній помер у лікарні в суботу.

Один з учасників акції подзвонив у двері пункту пропуску. Співробітники ізолятора глянули у вікно і більше ніяк не реагували на це.

Протестувальники знаходилися біля ізолятора близько години, після чого почали розходитися. Обійшлося без сутичок з правоохоронними органами.

Раніше сьогодні у центрі Мінська протестувальників розганяли за допомогою водометів.

Також у Вітебську міліція застосовувала проти людей газ.

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