ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске снова пропал интернет по требованию властей

Автор: РБК-Украина

В столице Беларуси Минске отключили интернет. Один из мобильных операторов сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию государственных органов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора А1 в Twitter.

"Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, перебои в работе интернета в Минске ранее наблюдались 23 августа.

Кроме того, Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьМинскпротестинтернет