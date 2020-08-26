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У Мінську знову пропав інтернет на вимогу влади

Мінськ, Середа 26 серпня 2020 20:56
У Мінську знову пропав інтернет на вимогу влади
Фото: у Мінську відключили інтернет (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У столиці Білорусі Мінську відключили інтернет. Один із мобільних операторів повідомив, що пропускна здатність мобільного інтернету знижена на вимогу державних органів.

Про це повідомляє прес-служба оператора мобільного зв'язку А1 в Twitter.

"Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перебої в роботі інтернету в Мінську раніше спостерігалися 23 серпня.

Крім того, Радбез Білорусі прийняв постанову про стабілізацію ситуації в країні.

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