Протесты в Беларуси: в Минске начались задержания

Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска. О том, сколько людей было задержано, пока неизвестно.

Об этом сообщает Onliner.

Информацию о задержаниях демонстрантов подтвердили в Главном управлении внутренних дел Минска.

"Производятся задержания в рамках административного процесса", - заявила официальный представитель городской милиции.

По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двоих парней.

Отметим, сегодня на площади Независимости в Минске, по информации местных СМИ, собрались от 2 до 5 тысяч человек. Демонстранты пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами и плакатами "Портфель под мышку - и уходи", "Он не победил", "Лукашенко в отставку".

При этом неподалеку от площади Независимости вблизи Комаровского рынка прошла акция в поддержку действующей власти. Ее численность оценивается в тысячу человек.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.

Также РБК-Украина писало, что на фоне ситуации в Беларуси Совет безопасности принял меры по стабилизации обстановки.