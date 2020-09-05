В Минске проходит "Женский марш мира", силовики перекрывают улицы

В Минске сегодня проходит акция протеста "Женский марш мира" из-за жестких задержаний и пыток митингующих. Подобные акции также проходят и в других городах Беларуси.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Участие в марше принимают по меньшей мере 4 тысячи человек, мужчин среди них почти нет. Голова колонны уже приблизилась к площади Победы, вблизи которой находится Минский государственный лингвистический университет, где накануне силовики жестко задерживали студентов.

Фото: "Женский марш мира" в Минске (tut.by)

Возле станции метро "Площадь Победы" мимо протестующих в знак солидарности проехала колонна автомобилей с бело-красно-белыми флагами.

Движение по проспекту Победы, по которому движется колонна, перекрыли силовики. Проехать разрешают только автобусам, маршруткам и машинам с правоохранителями.

Напомним, вчера белорусские силовики пришли в университеты Минска и задерживали студентов за участие в акциях протеста; по официальным данным МВД, задержали более 40 человек.

В ответ на это, сегодня студенты снова вышли на акцию протеста, которая сопровождалась задержаниями.