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У Мінську проходить "Жіночий марш миру", силовики перекривають вулиці

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську сьогодні проходить акція протесту "Жіночий марш миру" через жорсткі затримання та катування мітингувальників. Подібні акції також проходять й в інших містах Білорусі.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Участь в марші беруть щонайменше 4 тисячі осіб, чоловіків серед них майже немає. Голова колони вже наблизилася до площі Перемоги, поблизу якої знаходиться Мінський державний лінгвістичний університет, де напередодні силовики жорстко затримували студентів.

Фото: "Жіночий марш миру" в Мінську (tut.by)

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Біля станції метро "Площа Перемоги" повз протестувальників в знак солідарності проїхала колона автомобілів з біло-червоно-білими прапорами.

Рух проспектом Перемоги, яким рухається колона, перекрили силовики. Проїхати дозволяють лише автобусам, маршрутками та машинам з правоохоронцями.

Нагадаємо, вчора білоруські силовики прийшли до університетів Мінська та затримували студентів за участь в акціях протесту; за офіційними даними МВС, затримали понад 40 осіб.

У відповідь на це, сьогодні студенти знову вийшли на акцію протесту, яка супроводжувалася затриманнями.

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