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В Минске проходит встреча рабочих подгрупп контактной группы

Новости » Политика     11.03.2020 - 13:29
В Минске проходит встреча рабочих подгрупп контактной группы
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)

Заседание началось 11 марта

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Сообщается, что заседание началось 11 марта.

Отметим, по данным российских СМИ, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также отмечается, что сегодня будут обсуждать списки пленных для обмена, а также определять новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, сегодня пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка, учеников местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

А вчера российско-оккупационные силы из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовик украинских военных. В результате обстрелов 2 украинских военных погибли и 8 получили ранения и боевые травмы.

Вопрос дополнительных участков разведения сил на Донбассе требует доработки, - ОБСЕ Участки разведения и дополнительные меры из-за коронавируса: что обсуждала ТКГ по Донбассу
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