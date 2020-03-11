В Минске проходит встреча рабочих подгрупп контактной группы

Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)

Заседание началось 11 марта

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Сообщается, что заседание началось 11 марта.

Отметим, по данным российских СМИ, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также отмечается, что сегодня будут обсуждать списки пленных для обмена, а также определять новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, сегодня пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка, учеников местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

А вчера российско-оккупационные силы из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовик украинских военных. В результате обстрелов 2 украинских военных погибли и 8 получили ранения и боевые травмы.