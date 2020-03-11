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У Мінську проходить зустріч робочих підгруп контактної групи

Новини » Політика     11.03.2020 - 13:29
У Мінську проходить зустріч робочих підгруп контактної групи
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/BelarusMID)

Засідання почалося 11 березня

В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

Повідомляється, що засідання почалося 11 березня.

Відзначимо, за даними російських ЗМІ, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Офісу президента України Андрій Єрмак прибули в Мінськ, де візьмуть участь у роботі контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Також наголошується, що сьогодні будуть обговорювати списки полонених для обміну, а також визначати нові ділянки розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, учнів місцевої школи довелося евакуювати в бомбосховище.

А вчора російсько-окупаційні сили з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажівку українських військових. В результаті обстрілу 2 українських військових загинули та 8 отримали поранення і бойові травми.

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