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В Минске проходит очередной женский марш, пока без задержаний

Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске сегодня, 19 сентября, проходит очередной женский марш в знак протеста против действующей власти. На улицы города уже прибыли милицейские автозаки, но задержания пока не происходят.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Автозаки заметили вблизи Комаровского рынка. Кроме того, возле места проведения акций работает информационная группа милиции, которая предупреждает журналистов.

Колонна женщин прошла по улице Богдановича и движется в направлении улицы Кульман. Участники марша скандируют: "Верим, можем, победим" и "Лукашенко в автозак".

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Силовики снимают митингующих на камеру, а они в ответ на это скандируют "Позор!".

Напомним, акции протеста в Беларуси не утихают с 9 сентября. Они начались из-за фальсификации президентских выборов в пользу действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие требуют проведения новых выборов, а также наказания всех виновных в разгоне предыдущих акций протеста.

Сегодняшние акции протеста вновь поддержала лидер оппозиции Светлана Тихановская и призвала белорусов еженедельно выходить на марши.

Отметим, во время акций протеста 13 сентября силовики задержали более 700 митингующих.

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