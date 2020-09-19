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У Мінську проходить черговий жіночий марш, поки без затримань

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську сьогодні, 19 вересня, проходить черговий жіночий марш на знак протесту проти діючої влади. На вулиці міста вже прибули міліцейські автозаки, але затримань поки не відбувається.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Автозаки помітили поблизу Комаровського ринку. Крім того, біля місця проведення акцій працює інформаційна група міліції, яка попереджає журналістів.

Колона жінок пройшла вулицею Богдановича та рухається в напрямку вулиці Кульман. Учасники маршу скандують: "Віримо, можемо, переможемо" та "Лукашенка в автозак".

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Силовики знімають протестувальників на камеру, а вони у відповідь на це скандують "Ганьба!".

Нагадаємо, акції протесту у Білорусі не стихають з 9 вересня. Вони почалися через фальсифікацію президентських виборів на користь діючого президента Олександра Лукашенка. Мітингувальники вимагають проведення нових виборів, а також покарання всіх винних у розгоні попередніх акцій протесту.

Сьогоднішні акції протесту знову підтримала лідерка опозиції Світлана Тіхановська та закликала білорусів щотижня виходити на марші.

Зазначимо, під час акцій протесту 13 вересня силовики затримали понад 700 мітингувальників.

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