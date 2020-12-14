В Минске проходит марш пенсионеров, движение транспорта перекрыто

Фото: протест в Минске (tut.by)

В Минске (Беларусь) проходит марш пенсионеров. В центре перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает tut.by.

На проспекте Независимости частично перекрыто движение в районе станции метро "Октябрьская". На вход и выход закрыт вестибюль 2 станции "Площадь Ленина".

Митингующие скандируют "Уходи", они требуют отставки Александра Лукашенко.

Издание пишет, что на площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН. Возле кинотеатра "Центральный" стоят на "аварийке" автобусы без номеров. По сообщениям очевидцев, внутри автобусов находятся силовики.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Ранее правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО в планах по захвату западных земель страны. Для этого якобы альянс создает ударную военную группировку.