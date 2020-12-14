У Мінську проходить марш пенсіонерів, рух транспорту перекрито

Фото: протест у Мінську ()

У Мінську (Білорусь) проходить марш пенсіонерів. У центрі перекрили рух транспорту.

Про це повідомляє tut.by.

На проспекті Незалежності частково перекрито рух в районі станції метро "Жовтнева". На вхід і вихід закритий вестибюль 2 станції "Площа Леніна".

Мітингувальники скандують "Йди", вони вимагають відставки Олександра Лукашенка.

Видання пише, що на площі Незалежності люди зібралися біля ялинки. Їх оточив ОМОН. Біля кінотеатру "Центральний" стоять на "аварійці" автобуси без номерів. За повідомленнями очевидців, усередині автобусів знаходяться силовики.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що бачить небезпеку для України через ситуацію в Білорусі і Молдові. Найбільшу небезпеку становить ситуація в Білорусі.

Раніше уряд Швейцарії розширив санкційний список проти Білорусі. Під санкції потрапили 15 білорусів, включаючи невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

До цього президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив НАТО в планах по захопленню західних земель країни. Для цього нібито альянс створює ударне військове угруповання.