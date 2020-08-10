В Минске перед началом акции протеста начались задержания

В беларусской столице Минске перед началом новой акции протеста силовики начали задерживать демонстрантов. Акция запланирована на 19:00.

Об этом сообщают Sputnik.by, Риа Новости и Белсат.

У стелы "Минск - город-герой", где запланирована акция протеста, почти нет сторонников оппозиции. Ближайшие скверы обнесены временными заборами.

Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей

Кроме того, возле стелы стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы.

Также сообщается, что близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам.

По данным Nexta Live, из-за блокировки стелы силовиками демонстранты ввели план "Б". Протестующие будут собираться у станций метро и группами идти в центр города.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова одерживает действующий президент Александр Лукашенко.

В Минске для разгона протестующих силовики применили водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.