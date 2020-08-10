У Мінську перед початком акції протесту почалися затримання

Біля стели "Мінськ - місто-герой" стоять водомети, автозаки і міліцейські автобуси
У білоруській столиці Мінську перед початком нової акції протесту силовики почали затримувати демонстрантів. Акція запланована на 19:00.
Про це повідомляють Sputnik.by, Риа Новини та Белсат.
Біля стели "Мінськ - місто-герой", де запланована акція протесту, майже немає прихильників опозиції. Найближчі сквери обнесені тимчасовими огорожами.
Співробітники правоохоронних органів вибірково зупиняють на вулиці молодих людей і проводять огляд особистих речей
Крім того, біля стели стоять водомети, автозаки і міліцейські автобуси.
Також повідомляється, що довколишні торгові центри закрилися з технічних причин.
За даними Nexta Live, через блокування стели силовиками демонстранти ввели план "Б". Протестуючі збиратимуться біля станцій метро і групами йти в центр міста.
Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобуває діючий президент Олександр Лукашенко.
У Мінську для розгону протестуючих силовики застосували водомети, світлошумові гранати і гумові кулі.