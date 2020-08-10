У Мінську перед початком акції протесту почалися затримання

У білоруській столиці Мінську перед початком нової акції протесту силовики почали затримувати демонстрантів. Акція запланована на 19:00.

Про це повідомляють Sputnik.by, Риа Новини та Белсат.

Біля стели "Мінськ - місто-герой", де запланована акція протесту, майже немає прихильників опозиції. Найближчі сквери обнесені тимчасовими огорожами.

Співробітники правоохоронних органів вибірково зупиняють на вулиці молодих людей і проводять огляд особистих речей

Крім того, біля стели стоять водомети, автозаки і міліцейські автобуси.

Також повідомляється, що довколишні торгові центри закрилися з технічних причин.

За даними Nexta Live, через блокування стели силовиками демонстранти ввели план "Б". Протестуючі збиратимуться біля станцій метро і групами йти в центр міста.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобуває діючий президент Олександр Лукашенко.

У Мінську для розгону протестуючих силовики застосували водомети, світлошумові гранати і гумові кулі.