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В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

Новости » Политика    31.07.2019 - 14:35
В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы
Иллюстративное фото (twitter.com BelarusMID)

Заседание ТКГ проходит в Минске 31 июля

В среду, 31 июля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.

Так, ранее сообщалось о том, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу.

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

" В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, две недели назад в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Так, 21 июля на Донбассе стартовал период перемирия, которое было согласовано в Минске во время данного заседания ТКГ как бессрочное. Днем 20 июля представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих информационных ресурсах заявляли о готовности к бессрочному перемирию на Донбассе.

Однако, подчеркнем, что боевики уже неоднократно нарушали перемирие на Донбассе. Разведке Министерства обороны Украины стало известно, что они оборудуют скрытые огневые позиции в "серой зоне".

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