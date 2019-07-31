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В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости » Политика    31.07.2019 - 12:17
В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Заседание ТКГ состоялось в Минске 17 июля

В Минске (Беларусь) в среду, 31 июля, проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Отметим, заседание ТКГ состоялось в Минске 17 июля.

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, две недели назад в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что в рамках очередного заседания ТКГ в Минске будет рассмотрен вопрос обстрела пророссийскими боевиками санитарного автомобиля вблизи Водяного на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, 21 июля на Донбассе стартовал период перемирия, которое было согласовано в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочное. Так, днем 20 июля представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих информационных ресурсах заявили о готовности к бессрочному перемирию на Донбассе.

Подчеркнем, что боевики уже неоднократно нарушали перемирие на Донбассе. Разведке Министерства обороны Украины стало известно, что они оборудуют скрытые огневые позиции в "серой зоне".

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