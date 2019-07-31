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У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

Новини » Політика    31.07.2019 - 14:35
У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи
Ілюстративне фото (twitter.com BelarusMID)

Засідання ТКГ проходить у Мінську 31 липня

У середу, 31 липня, у Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Про це повідомляє прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook.

Так, раніше повідомлялося про те, що в Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу.

У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

"У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала Оліфер.

Нагадаємо, раніше в середу повідомлялося, що в Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, два тижні тому в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.

Так, 21 липня на Донбасі стартував період перемир'я, яке було погоджено в Мінську під час даного засідання ТКГ як безстрокове. Вдень 20 липня представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на своїх інформаційних ресурсах заявляли про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі.

Однак, підкреслимо, бойовики вже неодноразово порушували перемир'я на Донбасі. Розвідці Міністерства оборони України стало відомо, що вони облаштовують приховані вогневі позиції у "сірій зоні".

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