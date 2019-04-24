ru
ua

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы


Встречу проводят рабочие подгруппы

В Минске 24 апреля проходит заседание Трехсторонней контактной группы, которая занимается вопросами по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси

Сообщается, что сейчас ведутся переговоры в разных рабочих подгруппах. 

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирии. 

РБК-Украина писало, что 10 апреля российская сторона в Минске во время переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп.

Отметим, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на выполнения минских соглашений новым руководством после выборов в Украине. 

Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского В ЦИК объяснили механизм финансирования дебатов на "Суспільному"
Читать все новости