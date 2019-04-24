Лавров рассчитывает на выполнение минских соглашений командой Зеленского

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Такоже он отметил, что Германии и Франции предстоит сыграть в этом важную роль

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на выполнения минских соглашений новым руководством после выборов в Украине. Об этом пишут росСМИ.

Лавров отметил, что Германии и Франции предстоит сыграть важную роль: не допустить ревизии одобренных минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - сказал Лавров.

Ранее в штабе Зеленского заявляли, что сейчас не видят альтернативы минскому процессу для разрешения конфликта на востоке Украины.

РБК-Украина писало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и говорить о возможности совместной работе пока рано.

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.