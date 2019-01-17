В Минске началось заседание рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Сегодняшнее заседание контактной группы в Минске будет первым в текущем году

В Минске (Беларусь) сегодня, 17 января 2019 года, началось заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодняшнее заседание контактной группы в Минске будет первым в текущем году.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона на заседании контактной группы в Минске сегодня, 17 января, будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в Керчи. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука, участника переговоров, первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко с председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Напомним, ранее сообщалось, что Геращенко предлагает перенести работу ТКГ с Беларуси на нейтральную территорию.