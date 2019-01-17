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У Мінську почалося засідання робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Політика    17.01.2019 - 13:24
У Мінську почалося засідання робочих підгруп ТКГ по Донбасу
Фото: "Президент-Готель" в Мінську, де засідає ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Сьогоднішнє засідання контактної групи в Мінську буде першим у поточному році

В Мінську (Білорусь) сьогодні, 17 січня 2019 року, розпочалося засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

У Мінську почалося засідання робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Відзначимо, що сьогоднішнє засідання контактної групи в Мінську буде першим у поточному році.

Як повідомляло РБК-Україна, українська сторона на засіданні контактної групи в Мінську сьогодні, 17 січня, буде наполягати на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі. Відповідне питання обговорювалося на зустрічі представника України в ТКГ Євгена Марчука, учасника переговорів, першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко з головуючим в ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Геращенко пропонує перенести роботу ТКГ з Білорусі на нейтральну територію.

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