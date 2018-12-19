ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Геращенко предлагает перенести из Минска заседания ТКГ по Донбассу

Новости » Политика    19.12.2018 - 23:06
Геращенко предлагает перенести из Минска заседания ТКГ по Донбассу
Фото: Ирина Герщенко (rada.gov.ua)

Вице-спикер парламента предлагает выбрать нейтральную территорию для переговоров относительно мирного урегулирования на Донбассе

Первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко предлагает перенести работу ТКГ с Беларуси на нейтральную территорию. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.

По мнению Геращенко, переговоры по Донбассу стоит проводить в другой, "действительно нейтральной" стране.

"Сегодняшнее подписание Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но - возможно, мирные переговоры стоит перенести в действительно нейтральную страну”, - отметила Геращенко.

Она добавила, что Украина благодарна Беларуси за предоставленную площадку. Однако назвала "нейтральность и беспристрастность партнеров" критерием, который важнее за комфорт.

Нардеп также подчеркнула, что в данном контексте показательным стало голосование Казахстана на Генассамблее ООН за резолюцию по демілітарізаціі Азовского и Черного морей.

"Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?", - пишет Геращаенко.

Геращенко предлагает перенести из Минска заседания ТКГ по Донбассу

Напомним, ранее Геращенко по результатам заседания ТКГ, которое відулось 19 декабря 2018, заявила, что Россия настроена блокировать любой прогресс в Минске.  В частности, она отметила, что сегодня в ходе заседания гуманитарной подгруппы ТКГ Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести.

Украина выступила за перемирие на Донбассе после окончания действия военного положения Представители ОРДЛО предложили объявить перемирие с 22 декабря
Новости Украины Ирина ГеращенкоДонбасспереговорыКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь