ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске снова начались задержания студентов

Автор: РБК-Украина

В белорусской столице Минске началась вторая волна задержаний студентов, которые вышли на акцию протеста. По меньшей мере были задержаны два человека.

Об этом сообщает TUT.by.

Возле стадиона "Динамо" ОМОНовцы начали массово задерживать студентов. Несколько человек пытались отбить молодых людей у силовиков, однако их отталкивали.

Кроме того, силовики попытались задержать журналиста ВВС, но после нескольких заявлений о том, что он журналист, его отпустили.

Самые читаемые новости

Напомним, сегодня в Беларуси проходит 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

Ранее силовики в Минске задержали 17 студентов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МинскпротестБеларусьЗадержание