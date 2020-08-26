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В Минске начались задержания на акции протеста

Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 26 августа в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости. Площадь оцеплена силовиками.

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Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Как передает корреспондент агентства, на площадь Независимости, где сегодня протестуют белорусы, пришел ОМОН. Часть протестующих оказалась окружена в Красном костеле.

По данным очевидцев, силовики окружили около 20 человек и никуда их не выпускают. Возможно, силовики ожидают прибытия автозака.

Напомним, белорусы уже 17 день подряд выходят на акции протеста из-за фальсификации президентских выборов в стране. На выборах, состоявшихся 9 августа, официально победил действующий президент Александр Лукашенко, который якобы получил поддержку более 80% избирателей.

В Гродно вчера, 25 августа, для разгона протестующих применили слезоточивый газ.

Кроме того, во время акций протеста в городах Беларуси 25 августа задержали более полусотни митингующих.

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