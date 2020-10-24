В Минске начали выходить на "женский" марш, в центр стягивают автозаки

В Минске в субботу, 24 октября, люди начали выходить на "женский" марш. В центр белорусской столицы стягивают автозаки.

Об этом сообщает Tut.by.

Сотрудники милиции перекрыли выходы из подземного перехода к вечному огню на площади Победы в Минске. При этом вблизи стадиона "Динамо" замечены автозаки. Также спецтехника замечена вблизи дома культуры профсоюзов.

В то же время посольство США в Беларуси призвало американцев запастись трехдневным запасов воды, продуктов, лекарств и наличных, а также избегать мест массовых акций.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила дедлайн до 25 октября, когда правоохранители могут перейти на сторону народа.

До этого Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко до 25 октября, чтобы он выполнил ряд требования оппозиции. Одним из условий Тихановская назвала объявление об уходе Лукашенко.

Также сообщалось, что в Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко, который был запланирован на 25 октября. По словам самого Лукашенко, это могло привести к транспортному коллапсу в столице.