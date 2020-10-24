ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мінську почали виходити на "жіночий" марш, в центр стягують автозаки

Автор: Игорь Литвиненко

У Мінську в суботу, 24 жовтня, люди почали виходити на "жіночий" марш. У центр білоруської столиці стягують автозаки.

Популярні новини

Про це повідомляє Tut.by.

Співробітники міліції перекрили виходи з підземного переходу до вічного вогню на площі Перемоги в Мінську. При цьому поблизу стадіону "Динамо" помічені автозаки. Також спецтехніка помічена поблизу будинку культури профспілок.

У той же час посольство США в Білорусі закликало американців запастися триденним запасом води, продуктів, ліків і готівки, а також уникати місць масових акцій.

Раніше РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила дедлайн до 25 жовтня, коли правоохоронці можуть перейти на сторону народу.

До цього Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку до 25 жовтня, щоб він виконав ряд вимог опозиції. Однією з умов Тіхановська назвала оголошення про відхід Лукашенко.

Також повідомлялося, що в Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка, який був запланований на 25 жовтня. За словами самого Лукашенка, це могло призвести до транспортного колапсу в столиці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьпротест