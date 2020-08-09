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У Мінську почали будувати барикади зі сміттєвих баків

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:46
У Мінську почали будувати барикади зі сміттєвих баків
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Прямо в натовп полетіли світлошумові гранати

У Білорусі проходять масові акції проти чинної влади. На Машерова люди викотили на вулицю великі сміттєві баки в якості щитів, прямо в натовп полетіли світлошумові гранати.

Про це повідомляє Onliner.

На Стеллі знаходяться дві сотні правоохоронців. Цивільних більше. Омонівці періодично кидають світло-шумові гранати. Натовп відбігає. Але після повертається.

Нагадаємо, в Білорусі після голосування на виборах президента проходять масові протести.

Відзначимо, в Мінську під час протестів почалися зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками.

Видання РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Приблизно о 22:00 почалися затримання в центрі Мінська на проспекті Переможців. Є відомості, що проти учасників протесту застосували світлошумові гранати, а також сльозогінний газ.

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