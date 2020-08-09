У Мінську почали будувати барикади зі сміттєвих баків

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Прямо в натовп полетіли світлошумові гранати

У Білорусі проходять масові акції проти чинної влади. На Машерова люди викотили на вулицю великі сміттєві баки в якості щитів, прямо в натовп полетіли світлошумові гранати.

Про це повідомляє Onliner.

На Стеллі знаходяться дві сотні правоохоронців. Цивільних більше. Омонівці періодично кидають світло-шумові гранати. Натовп відбігає. Але після повертається.

Около Bigzz на Машерова сейчас так. pic.twitter.com/OXbpBnoXYV — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Нагадаємо, в Білорусі після голосування на виборах президента проходять масові протести.

Відзначимо, в Мінську під час протестів почалися зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками.

Видання РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Приблизно о 22:00 почалися затримання в центрі Мінська на проспекті Переможців. Є відомості, що проти учасників протесту застосували світлошумові гранати, а також сльозогінний газ.