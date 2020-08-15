В Минске демонстранты не могут пройти освидетельствование телесных повреждений

Демонстранты, вышедшие из изоляторов попадают в замкнутый круг - они не могут обратиться в органы уголовного преследования и Государственный комитет судебных экспертиз с паспортом и получить постановление, потому что у них отобрали документы. Также комитет отказывается проводить освидетельствование.

Об этом сообщает Tut.by.

На официальном сайте комитета указано, что определить характер и степень тяжести телесных повреждений можно и без привлечения органов уголовного преследования, платно, однако сейчас эти услуги недоступны.

В минских структурных подразделениях комитета говорят, что платного освидетельствования телесных повреждений нет, а на сайте дана неверная информация.

После многочисленных вопросов со стороны прессы и пострадавших, пресс-служба комитета дописала на сайте информацию, что из-за "текущей нагрузки" договоры по проведению экспертиз не заключают.

Издание отмечает, что Государственный комитет судебных экспертиз - единственная структура, где можно было получить освидетельствование.

Напомним, с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня арестовали более тысячи демонстрантов.

Кроме того, в Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных.