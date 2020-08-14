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В Минске за два дня арестовали более тысячи человек

Минск, Пятница 14 августа 2020 15:36
В Минске за два дня арестовали более тысячи человек
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В большинстве случаев суд приговорил задержанных к 10 суткам ареста

В беларусской столице арестовали более тысячи человек за участие в акции протеста. Городской суд Минска избрал демонстрантам меру пресечения в виде содержания под стражей от пяти до 20 суток.

Об этом сообщает пресс-служба Городского суда Минска.

Так, 11 и 12 августа суд арестовал 1063 человека. В большинстве случаев суд приговорил к десяти суткам ареста.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных.

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