В Минске демонстранты не могут пройти освидетельствование телесных повреждений

Экспертизы недоступны даже платно
Демонстранты, вышедшие из изоляторов попадают в замкнутый круг - они не могут обратиться в органы уголовного преследования и Государственный комитет судебных экспертиз с паспортом и получить постановление, потому что у них отобрали документы. Также комитет отказывается проводить освидетельствование.
На официальном сайте комитета указано, что определить характер и степень тяжести телесных повреждений можно и без привлечения органов уголовного преследования, платно, однако сейчас эти услуги недоступны.
В минских структурных подразделениях комитета говорят, что платного освидетельствования телесных повреждений нет, а на сайте дана неверная информация.
После многочисленных вопросов со стороны прессы и пострадавших, пресс-служба комитета дописала на сайте информацию, что из-за "текущей нагрузки" договоры по проведению экспертиз не заключают.
Издание отмечает, что Государственный комитет судебных экспертиз - единственная структура, где можно было получить освидетельствование.
Напомним, с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в Минске за два дня арестовали более тысячи демонстрантов.
Кроме того, в Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных.