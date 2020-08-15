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У Мінську демонстранти не можуть пройти огляд тілесних ушкоджень

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 06:50
У Мінську демонстранти не можуть пройти огляд тілесних ушкоджень
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Експертизи недоступні навіть платно

Демонстранти, що вийшли з ізоляторів потрапляють у замкнуте коло - вони не можуть звернутися в органи кримінального переслідування та Державний комітет судових експертиз з паспортом і отримати постанову, тому що у них відібрали документи. Також комітет відмовляється проводити огляд.

Про це повідомляє Tut.by.

На офіційному сайті комітету зазначено, що визначити характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень можна і без залучення органів кримінального переслідування, платно, однак зараз ці послуги недоступні.

В мінських структурних підрозділах комітету кажуть, що платного огляду тілесних ушкоджень немає, а на сайті хибна інформація.

Після численних питань з боку преси та постраждалих, прес-служба комітету дописала на сайті інформацію, що через "поточне навантаження" договори з проведення експертиз не укладають.

Видання зазначає, що Державний комітет судових експертиз - єдина структура, де можна було отримати огляд.

Нагадаємо, з 9 серпня в країні тривають масові акції протестів, які розпочалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що у Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.

Крім того, у Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих.

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