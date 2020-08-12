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У Мінську частково відновився доступ в інтернет

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 09:01
У Мінську частково відновився доступ в інтернет
Фото: люди за компютером (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Зокрема, почали відкриватися пошукові системи

У Мінську (Білорусь) близько 7 ранку запрацювали месенджери та соцмережі - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Почали також відкриватися пошукові системи Google і "Яндекс".

Про це повідомляє TUT.BY.

Крім того, відновився доступ до онлайн-замовлення таксі. Зарубіжні сайти, принаймні у частини читачів, також працюють без проблем.

З'явився доступ і до інших сервісів через мобільний інтернет. Також без використання VPN і Проксі запускаються ролики на YouTube, прогружаются електронні листи з Gmail.

Однак, відкрити TUT.BY і Onliner поки виходить не у всіх.

Нагадаємо, в країні вже три ночі протестують через рішення ЦВК про перемогу Олександра Лукашенка на виборах.

Раніше повідомлялося про перебої в роботі інтернету в Білорусі, зокрема, не відкривалися сайт агентства БЕЛТА і портал TUT.by.

У той же час білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.

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