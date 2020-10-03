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Минская группа ОБСЕ запросила тишину в Карабахе для эвакуации тел погибших

Степанакерт, Суббота 03 октября 2020 08:19
Минская группа ОБСЕ запросила тишину в Карабахе для эвакуации тел погибших
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе запросила режим тишины в зоне боевых действий. Она призывает разрешить эвакуацию останков погибших военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

В опубликованном заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ в очередной раз осудили насилие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также выразили тревогу в связи с ростом количества жертв среди мирного населения.

"Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя нападать на гражданских лиц или угрожать им. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что участие внешних сторон в эскалации подрывают усилия по мирному урегулированию. Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в гуманитарных целях для репатриации останков погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и Международным комитетом Красного Креста.

Напомним, ранее в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что потери армии Азербайджана в ходе боев якобы превысили 3 тысячи человек.

Кроме того, в результате вчерашнего обстрела "столицы" непризнанной НКР Степанакерта 11 человек получили ранения и один погиб.

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