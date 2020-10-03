В Карабахе заявляют, что потери армии Азербайджана превысили 3 тысячи человек

Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (twitter.com lentaruofficial)

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тысячи человек. Он ссылается на данные разведки.

Об этом Погосян написал в своем Facebook.

По его словам, большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза ничего не делается.

"Разведывательные данные свидетельствуют, что число азербайджанских жертв уже превышает 3 тысячи", - написал он в "Фейсбуке".

В то же время, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян заявил, что потери Азербайджена составили 540 человек убитыми, более 700 раненых, 45 единиц бронетехники, 6 самолетов (большая часть из которых была поражена не в воздухе), 3 вертолета, 6 БПЛА.

Ранее сообщалось, что число армянских военных, которые погибли в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, возросло до 157.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном.