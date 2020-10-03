Конфликт в Карабахе: при ракетной атаке на Степанакерт есть жертвы

В результате обстрелов "столицы" непризнанной Нагорно-
Об этом сообщил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян, пишет Armenia today.
По его информации, удары по Степанакерту из ракетных средств крупного калибра были нанесены впервые. Всего в течение дня по городу было выпущено 4 ракеты.
В ходе обстрела серьезно пострадало здание Службы чрезвычайных ситуаций Арцаха, ранено 7 человек из числа гражданских лиц и сотрудников ведомства, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.
В результате обстрела вечером с применением 3 ракет того же типа, были ранены по крайней мере 4 человека, по предварительным данным есть погибший. Два жилых здания были серьезно повреждены.
Ранее сообщало, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Нагорном Карабахе.
Напомним, Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном.