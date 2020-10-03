Конфликт в Карабахе: при ракетной атаке на Степанакерт есть жертвы

Фото: обстрел в Степанакерте (facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter)

В результате обстрелов "столицы" непризнанной Нагорно- Карабахской республики Степанакерта 2 октября 11 человек получили ранения. По предварительным данным один человек погиб.

Об этом сообщил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян, пишет Armenia today.

По его информации, удары по Степанакерту из ракетных средств крупного калибра были нанесены впервые. Всего в течение дня по городу было выпущено 4 ракеты.

В ходе обстрела серьезно пострадало здание Службы чрезвычайных ситуаций Арцаха, ранено 7 человек из числа гражданских лиц и сотрудников ведомства, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

В результате обстрела вечером с применением 3 ракет того же типа, были ранены по крайней мере 4 человека, по предварительным данным есть погибший. Два жилых здания были серьезно повреждены.

Ранее сообщало, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Нагорном Карабахе.

Напомним, Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном.