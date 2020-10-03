ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Конфликт в Карабахе: при ракетной атаке на Степанакерт есть жертвы

Степанакерт, Суббота 03 октября 2020 06:05
Конфликт в Карабахе: при ракетной атаке на Степанакерт есть жертвы
Фото: обстрел в Степанакерте (facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter)
Автор: Инна Собора

В результате обстрелов "столицы" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта 2 октября 11 человек получили ранения. По предварительным данным один человек погиб.

Об этом сообщил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян, пишет Armenia today.

По его информации, удары по Степанакерту из ракетных средств крупного калибра были нанесены впервые. Всего в течение дня по городу было выпущено 4 ракеты.

В ходе обстрела серьезно пострадало здание Службы чрезвычайных ситуаций Арцаха, ранено 7 человек из числа гражданских лиц и сотрудников ведомства, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

В результате обстрела вечером с применением 3 ракет того же типа, были ранены по крайней мере 4 человека, по предварительным данным есть погибший. Два жилых здания были серьезно повреждены.

Ранее сообщало, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Нагорном Карабахе.

Напомним, Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Нагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь