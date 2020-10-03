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Мінська група ОБСЄ запросила тишу в Карабасі для евакуації тіл загиблих

Степанакерт, Субота 03 жовтня 2020 08:19
Мінська група ОБСЄ запросила тишу в Карабасі для евакуації тіл загиблих
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

Мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі запросила режим тиші у зоні бойових дій. Вона закликає дозволити евакуацію останків загиблих військовослужбовців.

Про це йдеться в заяві на сайті ОБСЄ.

В опублікованій заяві співголови Мінської групи ОБСЄ в черговий раз засудили насильство в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, а також висловили тривогу у зв'язку із зростанням кількості жертв серед мирного населення.

"Ніколи ні за яких обставин не можна нападати на цивільних осіб або погрожувати їм. Співголови закликають сторони повністю виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо захисту цивільного населення", - йдеться в документі.

Також підкреслюється, що участь зовнішніх сторін в ескалації підривають зусилля з мирного врегулювання. Співголови закликають Вірменію і Азербайджан негайно припинити вогонь в гуманітарних цілях для репатріації останків загиблих військовослужбовців в координації з ОБСЄ та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше в невизнаній Нагірно-Карабахської республіці заявили, що втрати армії Азербайджану в ході боїв нібито перевищили 3 тисячі осіб.

Крім того, в результаті вчорашнього обстрілу "столиці" невизнаної НКР Степанакерта 11 осіб отримали поранення і одна загинула.

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